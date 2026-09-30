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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
WP3911
Egyszerűen előállítható tiszta víz
A speciális szűrőrendszer a tisztítás során eltávolítja a vízből a baktériumokat, a káros szerves vegyületeket és a klórt, ugyanakkor megőrzi a jótékony ásványi anyagokat
Micro Pure
A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.
A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcserélési mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.
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