Eltávolítja az összes baktériumot, káros szerves vegyületet és a klórt

A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.