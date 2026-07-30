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Összes sorozat

  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
  • Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz

Gyártás megszűnt

Csereszűrő csapra szerelhető tisztítóhoz

WP3961

Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
Az ezüstbevonatú aktív szén-rendszerű szűrő a klór és az egyéb szennyező anyagok eltávolításával kellemesebbé teszi az ivóvíz és a főzéshez használt víz ízét.
Összes előny megtekintése

Pure Taste szűrő

Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz

  • Pure Taste

Pure Taste szűrő a tisztább és jobb ízű vízért

A Pure Taste szűrő eltávolítja a klórt, a kellemetlen ízeket és szagokat, továbbá a csapvízben nagy mennyiségben lerakódott anyagokat, így tisztább és kellemesebb ízű víz áll rendelkezésre iváshoz, főzéshez és tisztításhoz. Az ezüstbevonatú aktív szén megakadályozza a baktériumok elszaporodását is a szűrőben, ami még egészségesebb vizet jelent.

A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víztípus- és módkiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.

Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcserélési mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.