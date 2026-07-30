2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
WP3961
Pure Taste
A Pure Taste szűrő eltávolítja a klórt, a kellemetlen ízeket és szagokat, továbbá a csapvízben nagy mennyiségben lerakódott anyagokat, így tisztább és kellemesebb ízű víz áll rendelkezésre iváshoz, főzéshez és tisztításhoz. Az ezüstbevonatú aktív szén megakadályozza a baktériumok elszaporodását is a szűrőben, ami még egészségesebb vizet jelent.
A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víztípus- és módkiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.
A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcserélési mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.
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