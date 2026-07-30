Pure Taste szűrő a tisztább és jobb ízű vízért

A Pure Taste szűrő eltávolítja a klórt, a kellemetlen ízeket és szagokat, továbbá a csapvízben nagy mennyiségben lerakódott anyagokat, így tisztább és kellemesebb ízű víz áll rendelkezésre iváshoz, főzéshez és tisztításhoz. Az ezüstbevonatú aktív szén megakadályozza a baktériumok elszaporodását is a szűrőben, ami még egészségesebb vizet jelent.