2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
ZA10BX30/00
Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez
Lehetővé teszi az egyéni hallókészülékek hosszantartó működését
1,4 V
Cink-levegő
A gyártás során kiváló technológiát alkalmaznak a megbízható és hosszú távú teljesítmény garantálása érdekében.
Cink-levegő technológia hallókészülékek áramellátásához.
A leggyakoribb elemméretek egyszerűbb felismerése érdekében az iparági szabványoknak megfelelő színkódolást alkalmazunk.
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