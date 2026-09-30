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Gyártás megszűnt

MinicellsAkkumulátor

ZA13BX30/00

Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez

Lehetővé teszi az egyéni hallókészülékek hosszantartó működését

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Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez

  • 1,4 V

  • Cink-levegő

Megbízható, hosszú távú teljesítmény

A gyártás során kiváló technológiát alkalmaznak a megbízható és hosszú távú teljesítmény garantálása érdekében.

A cink-levegő technológiát hallókészülékekhez tervezték

Cink-levegő technológia hallókészülékek áramellátásához.

A színek megkönnyítik az elemméretek felismerését

A leggyakoribb elemméretek egyszerűbb felismerése érdekében az iparági szabványoknak megfelelő színkódolást alkalmazunk.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.