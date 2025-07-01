Hogyan használható a Sonicare UV-fertőtlenítő készülék?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips Sonicare UV-fertőtlenítő használatával kapcsolatos további tudnivalókhoz kövesse az alábbi, lépésről lépésre megadott útmutatót. A fertőtlenítő csak rápattintható fogkefefejekkel működik. A Sonicare for Kids fogkefefejekhez nem használható. Használat előtt távolítsa el a fogkefefej utazófedelét.
1. Csatlakoztassa a fertőtlenítőt egy működő hálózati aljzatba.
2. Fogmosást követően öblítse le a fogkefefejet, majd rázza le a felesleges vizet.
3. Helyezze ujjait a fertőtlenítőn található rekeszfedél mélyedésébe, majd húzással nyissa ki a rekeszfedelet.
4. Helyezze a fogkefefejet a fertőtlenítőben lévő két pecek egyikére. Ügyeljen arra, hogy a sörték az izzó felé nézzenek.
5. Csukja be a rekeszfedelet, és nyomja meg a zöld be-/kikapcsoló gombot az UV tisztítási ciklus indításához. A fertőtlenítő csak akkor működik, ha az ajtó megfelelően be van csukva, és leáll, ha az ajtót kinyitják.
A fertőtlenítő működésben van, amikor a fény látható az ablakon keresztül. A fertőtlenítő ciklus 10 percig fut, majd automatikusan kikapcsol.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX7400/06 , HX7101/03 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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