TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Hogyan használható a Sonicare UV-fertőtlenítő készülék?

A Philips Sonicare UV-fertőtlenítő használatával kapcsolatos további tudnivalókhoz kövesse az alábbi, lépésről lépésre megadott útmutatót. A fertőtlenítő csak rápattintható fogkefefejekkel működik. A Sonicare for Kids fogkefefejekhez nem használható. Használat előtt távolítsa el a fogkefefej utazófedelét.  

1. Csatlakoztassa a fertőtlenítőt egy működő hálózati aljzatba. 

2. Fogmosást követően öblítse le a fogkefefejet, majd rázza le a felesleges vizet. 

3. Helyezze ujjait a fertőtlenítőn található rekeszfedél mélyedésébe, majd húzással nyissa ki a rekeszfedelet. 

4. Helyezze a fogkefefejet a fertőtlenítőben lévő két pecek egyikére. Ügyeljen arra, hogy a sörték az izzó felé nézzenek. 

5. Csukja be a rekeszfedelet, és nyomja meg a zöld be-/kikapcsoló gombot az UV tisztítási ciklus indításához. A fertőtlenítő csak akkor működik, ha az ajtó megfelelően be van csukva, és leáll, ha az ajtót kinyitják. 

A fertőtlenítő működésben van, amikor a fény látható az ablakon keresztül. A fertőtlenítő ciklus 10 percig fut, majd automatikusan kikapcsol. 

A Philips Sonicare UV-s fertőtlenítő használata

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX7400/06 , HX7101/03 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja