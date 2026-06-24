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Mit jeleznek az akkumulátor töltöttségjelző fényei a Sonicare fogkefén?

A jelzőfények és a hangjelzések jelzik, amikor a fogkefét ideje feltölteni. Egyes fogkefék csak egy, míg mások három jelzőfénnyel rendelkeznek. Egyes fogkeféknek nincs akkumulátor-jelzőfénye. Kövesse a használati útmutatóban megadott szabványos töltési tanácsokat.

Az alábbiakban található az egyes típusok jelzőfényeinek jelentése:
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX6313/71 , HX6313/72 , HX9911/89 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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