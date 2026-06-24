Philips támogatás Mit jeleznek az akkumulátor töltöttségjelző fényei a Sonicare fogkefén?

A jelzőfények és a hangjelzések jelzik, amikor a fogkefét ideje feltölteni. Egyes fogkefék csak egy, míg mások három jelzőfénnyel rendelkeznek. Egyes fogkeféknek nincs akkumulátor-jelzőfénye. Kövesse a használati útmutatóban megadott szabványos töltési tanácsokat.



Az alábbiakban található az egyes típusok jelzőfényeinek jelentése:



Az akkumulátor ikon felett egy jelzőfénnyel rendelkező fogkefék A fogkefe a töltőn van A fogkefe nincs a töltőn Nem világítanak a jelzések A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van Folyamatos zöld fény Teljesen feltöltve Villogó zöld vagy fehér jelzőfény Töltés Villogó zöld Részben feltöltve Folyamatos zöld fény Teljesen feltöltve Villogó sárga fény és 3 hangjelzés Alacsony töltésszint Villogó sárga fény és 2 alkalommal 5 hangjelzés Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor ikon felett három jelzőfénnyel rendelkező fogkefék A fogkefe a töltőn van A fogkefe nincs a töltőn Nem világítanak a jelzések A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van 3 folyamatosan világító zöld fény Teljesen feltöltve 1, 2 vagy mind a 3 lámpa villog Töltés 2 folyamatosan világító zöld fény Részben feltöltve 3 folyamatosan világító zöld fény Teljesen feltöltve 1 folyamatosan világító zöld fény Alacsony töltésszint 1 villogó sárga fény hangjelzéssel Az akkumulátor lemerült Villogó akkumulátor ikonnal rendelkező fogkefék A fogkefe a töltőn van A fogkefe nincs a töltőn Nem világítanak a jelzések A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van Folyamatosan világító zöld vagy fehér fény Teljesen feltöltve Villogó zöld vagy fehér fény Töltés Villogó zöld vagy fehér fény Részben feltöltve Folyamatosan világító zöld vagy fehér fény Teljesen feltöltve Villogó sárga fény és 3 hangjelzés Alacsony töltésszint Villogó sárga fény és 2 alkalommal 5 hangjelzés Az akkumulátor lemerült