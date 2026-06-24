Mit jeleznek az akkumulátor töltöttségjelző fényei a Sonicare fogkefén?
A jelzőfények és a hangjelzések jelzik, amikor a fogkefét ideje feltölteni. Egyes fogkefék csak egy, míg mások három jelzőfénnyel rendelkeznek. Egyes fogkeféknek nincs akkumulátor-jelzőfénye. Kövesse a használati útmutatóban megadott szabványos töltési tanácsokat.
Az alábbiakban található az egyes típusok jelzőfényeinek jelentése:
A fogkefe a töltőn van
A fogkefe nincs a töltőn
Nem világítanak a jelzések
A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van
Folyamatos zöld fény
Teljesen feltöltve
Villogó zöld vagy fehér jelzőfény
Töltés
Villogó zöld
Részben feltöltve
Folyamatos zöld fény
Teljesen feltöltve
Villogó sárga fény és 3 hangjelzés
Alacsony töltésszint
Villogó sárga fény és 2 alkalommal 5 hangjelzés
Az akkumulátor lemerült
A fogkefe a töltőn van
A fogkefe nincs a töltőn
Nem világítanak a jelzések
A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van
3 folyamatosan világító zöld fény
Teljesen feltöltve
1, 2 vagy mind a 3 lámpa villog
Töltés
2 folyamatosan világító zöld fény
Részben feltöltve
3 folyamatosan világító zöld fény
Teljesen feltöltve
1 folyamatosan világító zöld fény
Alacsony töltésszint
1 villogó sárga fény hangjelzéssel
Az akkumulátor lemerült
A fogkefe a töltőn van
A fogkefe nincs a töltőn
Nem világítanak a jelzések
A készülék teljesen feltöltve és alvó üzemmódban van
Folyamatosan világító zöld vagy fehér fény
Teljesen feltöltve
Villogó zöld vagy fehér fény
Töltés
Villogó zöld vagy fehér fény
Részben feltöltve
Folyamatosan világító zöld vagy fehér fény
Teljesen feltöltve
Villogó sárga fény és 3 hangjelzés
Alacsony töltésszint
Villogó sárga fény és 2 alkalommal 5 hangjelzés
Az akkumulátor lemerült
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:HX6313/71 , HX6313/72 , HX9911/89 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›