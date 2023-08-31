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A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréje

A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréjére vonatkozó tudnivalókért olvassa el az alábbi cikkünket, a típust pedig nézze meg a készülék csövén.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC2011/01 , XC3131/01 , XC5141/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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