A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréje
A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréjére vonatkozó tudnivalókért olvassa el az alábbi cikkünket, a típust pedig nézze meg a készülék csövén.
Ha SpeedPro vagy SpeedPro Max porszívóval rendelkezik (ellenőrizze, hogy ezek a nevek szerepelnek-e a csövön), Philips szakszervizben vagy az ügyfélszolgálatunkon kicseréltetheti az akkumulátort. További segítségért forduljon hozzánk a www.philips.com/support weboldalon.
Ha 8000-es, 7000-es vagy 3000-es sorozatú vezeték nélküli porszívóval rendelkezik (a „SpeedPro” vagy a „SpeedPro Max” felirat nem szerepel a csövön), akkor saját maga is eltávolíthatja az akkumulátort a készülékből, és újat vásárolhat weboldalunkon. A 8000-es és 7000-es sorozat esetén az XV1797, illetve a 3000-es sorozat esetén az XV1633/01 számot írja be a keresőablakba. A 2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívók esetében nem lehetséges új akkumulátort vásárolni online. Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért a www.philips.com/support weboldalon.
Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a fali aljzatból, és az akkumulátor teljesen le van merülve. Az elemek/akkumulátorok leselejtezésekor tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket. Az akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat.
Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, és hagyja működni a készüléket, amíg a motor le nem áll.
Nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki az akkumulátort a készülékből.