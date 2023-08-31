A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréje

Ha 8000-es, 7000-es vagy 3000-es sorozatú vezeték nélküli porszívóval rendelkezik (a „SpeedPro” vagy a „SpeedPro Max” felirat nem szerepel a csövön), akkor saját maga is eltávolíthatja az akkumulátort a készülékből, és újat vásárolhat weboldalunkon. A 8000-es és 7000-es sorozat esetén az XV1797 , illetve a 3000-es sorozat esetén az XV1633/01 számot írja be a keresőablakba. A 2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívók esetében nem lehetséges új akkumulátort vásárolni online. Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért a