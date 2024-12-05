Honnan tudhatom, hogy a Philips OneBlade teljesen fel van töltve?

Több OneBlade típus esetében egyetlen töltésjelző LED található a markolaton.



Ha a LED folyamatosan világít, amint a OneBlade-et az áramforráshoz csatlakoztatja, a LED csak azt jelzi, hogy a készülék áram alatt van. A LED külön nem jelzi, hogy a OneBlade teljesen fel van töltve. Ha ez vonatkozik az Ön OneBlade készülékére, a használati útmutatóban megtalálja, hogy mennyi ideig kell töltenie a készüléket.



Ha a OneBlade markolatán található a LED villog, amikor az áramforráshoz csatlakoztatja, akkor töltés közben továbbra is villog, majd a készülék teljes feltöltődése után folyamatosan világít. A LED az energiatakarékosság érdekében a OneBlade feltöltődése után 30 perccel kikapcsol.