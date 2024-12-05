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Honnan tudhatom, hogy a Philips OneBlade teljesen fel van töltve?

A különböző OneBlade típusok különböző módon jelzik a töltési állapotukat. Tekintse meg az alábbi információkat aszerint, hogy melyik leírás felel meg leginkább az Ön által használt típusnak.

Megjegyzés: Ez a cikk az összes OneBlade típushoz tartalmaz útmutatást. Az adott típusra vonatkozó információkat megtalálja az alcímekben. Ha az Ön által használt típus megjelenésében eltér a képen láthatótól (pl. különbözik a szín), de ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik, az információk ennek ellenére is vonatkoznak rá. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP6507/23 , QP6506/15 , QP2724/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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