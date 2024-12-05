2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A különböző OneBlade típusok különböző módon jelzik a töltési állapotukat. Tekintse meg az alábbi információkat aszerint, hogy melyik leírás felel meg leginkább az Ön által használt típusnak.
Megjegyzés: Ez a cikk az összes OneBlade típushoz tartalmaz útmutatást. Az adott típusra vonatkozó információkat megtalálja az alcímekben. Ha az Ön által használt típus megjelenésében eltér a képen láthatótól (pl. különbözik a szín), de ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik, az információk ennek ellenére is vonatkoznak rá.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP6507/23 , QP6506/15 , QP2724/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Honnan tudhatom, hogy a Philips OneBlade teljesen fel van töltve?
Hogyan helyezhetem fel a tartozékokat a Philips OneBlade készülékre?
Használhatok bármilyen dugaszolható USB-adaptert a Philips OneBlade készülékem töltéséhez?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
Hogyan használható a OneBlade a testen?
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