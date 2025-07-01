Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Sonicare és a Sonicare for Kids alkalmazások Android- és iOS-rendszerekhez állnak rendelkezésre. Az alábbi listán ellenőrizheti, hogy az alkalmazás rendelkezésre áll-e az Ön országában.
A Sonicare For Kids alkalmazás rendelkezésre áll Fehéroroszországban. Nem áll rendelkezésre Görögországban, Kuvaitban, Portugáliában, Szaúd-Arábiában, Szerbiában, Kazahsztánban, Izraelben, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben.
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Észak-Amerika
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Európa
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Közel-Kelet
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Ázsiai csendes-óceáni térség
|
Afrika
|
Kanada
|
Ausztria
|
Kuvait
|
Ausztrália
|Dél-Afrika
|
Egyesült Államok
|
Belgium
|
Szaud-Arábia
|
Kína
|
Mexikó
|
Bulgária
|
Egyesült Arab Emirátusok
|
Japán
|
|
Horvátország
|
|
Malajzia
|
|
Csehország
|
|
Új-Zéland
|
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Dánia
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|Szingapúr
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|
Észtország
|
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Dél-Korea
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Finnország
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|Thaiföld
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Franciaország
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Németország
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Görögország
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Magyarország
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Írország
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Olaszország
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Lettország
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Litvánia
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Luxemburg
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Hollandia
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Norvégia
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Lengyelország
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Portugália
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Románia
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Oroszország
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Szerbia
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Szlovákia
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Szlovénia
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Spanyolország
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Svédország
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Svájc
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Ukrajna
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|Egyesült Királyság
|Kazahsztán
|Izrael
|Törökország
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3603/01 , HX6313/72 , HX6313/71 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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