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Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?

A Sonicare és a Sonicare for Kids alkalmazások Android- és iOS-rendszerekhez állnak rendelkezésre. Az alábbi listán ellenőrizheti, hogy az alkalmazás rendelkezésre áll-e az Ön országában.  

A Sonicare For Kids alkalmazás rendelkezésre áll Fehéroroszországban. Nem áll rendelkezésre Görögországban, Kuvaitban, Portugáliában, Szaúd-Arábiában, Szerbiában, Kazahsztánban, Izraelben, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben. 

 

Észak-Amerika 

Európa 

Közel-Kelet 

Ázsiai csendes-óceáni térség 

Afrika

Kanada 

Ausztria 

Kuvait 

Ausztrália 

Dél-Afrika

Egyesült Államok 

Belgium 

Szaud-Arábia 

Kína 

 

Mexikó

Bulgária 

Egyesült Arab Emirátusok 

Japán

 

 

Horvátország 

 

Malajzia

 

 

Csehország 

 

Új-Zéland

 

 

Dánia 

 

Szingapúr 

 

Észtország 

 

Dél-Korea

 

 

Finnország  

 

Thaiföld 

 

Franciaország 

 

 

 

Németország  

 

 

 

 

Görögország 

 

 

 

Magyarország 

 

 

 

 

Írország 

 

 

 

 

Olaszország 

 

 

 

 

Lettország 

 

 

 

 

Litvánia 

 

 

 

 

Luxemburg 

 

 

 

 

Hollandia 

 

 

 

 

Norvégia 

 

 

 

 

Lengyelország 

 

 

 

 

Portugália 

 

 

 

 

Románia 

 

 

 

 

Oroszország 

 

 

 

 

Szerbia

 

 

 

 

Szlovákia 

 

 

 

 

Szlovénia  

 

 

 

 

Spanyolország  

 

 

 

 

Svédország 

 

 

 

 

Svájc 

 

 

 

 

Ukrajna 

 

 

 
 Egyesült Királyság  
 		 
 Kazahsztán
 		   
 Izrael
 		   
 Törökország
 		   

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3603/01 , HX6313/72 , HX6313/71 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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