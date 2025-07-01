Philips támogatás Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?

A Sonicare és a Sonicare for Kids alkalmazások Android- és iOS-rendszerekhez állnak rendelkezésre. Az alábbi listán ellenőrizheti, hogy az alkalmazás rendelkezésre áll-e az Ön országában.

A Sonicare For Kids alkalmazás rendelkezésre áll Fehéroroszországban. Nem áll rendelkezésre Görögországban, Kuvaitban, Portugáliában, Szaúd-Arábiában, Szerbiában, Kazahsztánban, Izraelben, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben.

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Kazahsztán

Izrael

Törökország

