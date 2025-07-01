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Philips támogatás

Miért van szüksége a Philips Sonicare alkalmazásnak engedélyekre?

A Philips Sonicare alkalmazás engedélyt kér a mobilkészülék funkcióihoz, például a tartózkodási helyhez vagy a névjegyzékhez való hozzáféréshez. Ismerje meg, miért.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3603/01 , HX7423/01 , HX7421/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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