Miért van szüksége a Philips Sonicare alkalmazásnak engedélyekre?

A Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése lehetővé teszi, hogy a Philips Sonicare alkalmazás automatikusan megkapja a fogmosási adatokat. A Philips Sonicare alkalmazás működésének nem előfeltétele a Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése. Ugyanakkor a helyadatokat arra használjuk fel, hogy megtaláljuk az Ön közelében lévő üzletet, vagy hogy meg tudjuk adni az országában működő ügyfélszolgálat elérhetőségét.