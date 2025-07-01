Miért van szüksége a Philips Sonicare alkalmazásnak engedélyekre?
A Philips Sonicare alkalmazás engedélyt kér a mobilkészülék funkcióihoz, például a tartózkodási helyhez vagy a névjegyzékhez való hozzáféréshez. Ismerje meg, miért.
A Philips Sonicare alkalmazás engedélyt kérhet a következőkhöz való hozzáféréshez:
Helymeghatározási szolgáltatások
Névjegy
Naptár
Névjegyzék
Telefon funkció
Mikrofon
A Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése lehetővé teszi, hogy a Philips Sonicare alkalmazás automatikusan megkapja a fogmosási adatokat. A Philips Sonicare alkalmazás működésének nem előfeltétele a Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése. Ugyanakkor a helyadatokat arra használjuk fel, hogy megtaláljuk az Ön közelében lévő üzletet, vagy hogy meg tudjuk adni az országában működő ügyfélszolgálat elérhetőségét.
Ez a funkció az egyszerű hozzáférés érdekében lehetővé teszi a Google+ vagy Facebook-fiók használatát.
Ez az engedély lehetővé teszi, hogy naptári eseményt hozzon létre fogorvosával vagy dentálhigiénikusával. Ez bizalmas információnak minősül, és kizárólag időpontok létrehozásához használjuk fel.
Ha engedélyezi a Névjegyzék funkciót, akkor megoszthatja fogmosási eredményjelentéseit fogorvosával vagy dentálhigiénikusával. Ez bizalmas információnak minősül, és kizárólag a fogorvossal vagy dentálhigiénikussal való kapcsolatfelvételre szolgál.
A Philips ügyfélszolgálat közvetlen felhívásához engedélyeznie kell a telefonhoz való hozzáférést.
Az alkalmazáson keresztüli hanglejátszáshoz engedélyeznie kell a mikrofonhoz való hozzáférést. Ha engedélyezi a mikrofonhoz való hozzáférést, akkor virtuális asszisztenseket, például Sirit vagy Google Segédet is használhat az alkalmazás megnyitásához. A Philips Sonicare alkalmazás sosem rögzíti az elhangzottakat.