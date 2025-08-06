A Philips OneBlade készüléket nedvesen és szárazon is használhatom?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az összes Philips OneBlade modell használható nedves vagy száraz bőrön, borotvazselével vagy -habbal, illetve fürdés vagy zuhanyozás közben is.
Noha a száraz borotválkozás gyakran jobb eredményt ad (mivel a nedves szőrszál a bőrhöz tapad), Ön tetszése szerint borotválkozhat. Ha borotvahabot vagy borotvazselét használ, a legjobb eredmény érdekében rendszeresen öblítse le a pengét vízzel.
Tipp: Bár egyes termékek rendelkeznek töltőport-fedéllel, a Philips OneBlade nem. A OneBlade a töltőport elfedése nélkül is használható fürdés vagy zuhanyozás közben.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP4631/65 , QP6652/61 , QP2724/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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