Philips támogatás Hogyan használható a OneBlade a testen?

A Philips OneBlade segítségével trimmelheti, borotválhatja és formázhatja testszőrzetét, még az intim területeken is. A test nagyobb részeinek, például lábainak, karjainak vagy törzsének borotválásához használhatja a hagyományos OneBlade pengét bármelyik tartozékkal. Az érzékeny területek, például az ágyék vagy hónalj vágásához és borotválásához használja az alábbi tartozékokat.

Tipp: Az OneBlade testszőrzetnyíró készletet megvásárolhatja online áruházunkban. A testszőrzetnyíró készlet minden OneBlade típussal kompatibilis, beleértve a OneBlade és a OneBlade Pro készülékeket.



Megjegyzés: A Philips OneBlade az arc- és testszőrzet vágására és borotválására szolgál. A készülék nem alkalmas a fejen (fejbőrön) lévő hajszálak vágására vagy borotválására. Kérjük, tekintse meg a Philips hajvágók és többfunkciós szőrtelenítők választékát, hogy megtalálja a hajhoz megfelelő terméket.



Borotválkozás a OneBlade Intimate-tel A Philips OneBlade Intimate pengék alapos borotválkozást biztosítanak, miközben csökkentik a sérülések és vágások kockázatát.



Borotválkozási tanácsok férfiaknak: A herezacskó borotválásakor fontos, hogy a szabad keze ujjaival feszítse ki a bőrt, és a lehető legfeszesebben tartsa. A sima felületen jobban siklik a penge, így jobb borotválkozási eredményt biztosít, és csökkenti a vágások kockázatát. A herezacskót egyszerre egy szakaszon borotválja le, ügyelve arra, hogy a bőrt végig feszesen és ráncmentesen tartsa.



Borotválkozási tanácsok nőknek: Amikor a külső szeméremajkak belső részét borotválja, feszítse ki a külső szeméremajkakat, hogy a penge ne érintkezzen a belső szeméremajkakkal. Szabad kezével védje a belső szeméremajkakat.



A bőrvédő tartozékkal történő borotválkozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:



1. Rögzítse az Intimate pengét a OneBlade markolatához.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

3. Szabad kezével húzzon meg két ujjal egy kis bőrterületet a bőr kifeszítéséhez, hogy a szőrszálak felfelé álljanak. A pengét csak teljesen kifeszített bőrre helyezze. További információkért olvassa el a fenti tippeket.

4. Győződjön meg arról, hogy a penge teljes mértékben érintkezik a bőrrel, és nem tartja azt ferdén.

5. Lassan, enyhe nyomással mozgassa a készüléket. Végig ügyeljen arra, hogy bőrét kifeszítve tartsa a borotválkozás időtartama alatt.



A borotválkozás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, és alaposan tisztítsa meg.



Kérjük, tekintse meg a Hogyan tisztítsam a OneBlade készülékem? című GYIK-et a részletes utasításokért.

Borotválkozás az érzékenybőr-védővel Az érzékeny területek vágása és borotválása előtt győződjön meg róla, hogy a szőrzet tiszta. Az érzékenybőr-védő alapos borotválkozást tesz lehetővé, miközben csökkenti a sérülések és a vágások kockázatát.



Az érzékenybőr-védő használata:



1. Helyezze fel az érzékenybőr-védőt a készülék pengéjére, enyhe nyomást kifejtve, amíg a helyére nem pattan.



2. Végezzen egyenletes, folyamatos mozdulatokat az OneBlade készülékkel. Mozgassa előre-hátra a borotvát, hogy a különböző irányba növekedő szőrszálakat biztosan elérje. Ha szükséges, a szabad kezével feszítse ki a bőrt a redős területek, például a herezacskó, borotválásához.



3. Ha befejezte a borotválkozást, távolítsa el a tartozékot a készülékről. Öblítse le és tisztítsa meg a tartozékot és a OneBlade készüléket is langyos vízzel.

Borotválkozás a testszőrzetfésűvel A testszőrzetfésű 5 mm-es (3/16 hüvelyk) hosszúságúra vágja a testszőrzetet. Higiéniai okokból ne használja ugyanazt a fésűt az arcán és a többi testrészén.



A testszőrzetfésű használata:



1. Helyezze fel a testszőrzetfésűt az OneBlade pengéjére, enyhe nyomást kifejtve, amíg a helyére nem pattan.

2. Borotválkozzon a felhelyezett testszőrzetfésűvel. A legjobb eredmény érdekében a szőrnövekedés irányával ellentétesen vágjon.

3. Ha befejezte a borotválkozást, távolítsa el a tartozékot a készülékről. Öblítse le és tisztítsa meg a tartozékot és a OneBlade készüléket is langyos vízzel.