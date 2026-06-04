2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3603/01 , HX3792/11 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?
Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?
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