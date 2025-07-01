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Hogyan távolíthatom el a Philips Airfryer kosarát a sütőedényből?

A kosár Philips Airfryer sütőedényről való leválasztásához tegye a következőket:

  1. Csúsztassa el az átlátszó fedelet, hogy hozzáférjen a kioldógombhoz.
  2. Nyomja meg a kioldógombot, és ezzel egy időben vegye ki a Philips Airfryer kosarát. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA331/00 , NA342/00 , NA332/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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