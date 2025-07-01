Philips támogatás Hogyan távolíthatom el a Philips Airfryer kosarát a sütőedényből?

A kosár Philips Airfryer sütőedényről való leválasztásához tegye a következőket:

Csúsztassa el az átlátszó fedelet, hogy hozzáférjen a kioldógombhoz. Nyomja meg a kioldógombot, és ezzel egy időben vegye ki a Philips Airfryer kosarát.