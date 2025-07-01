Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik.
A készülék figyelmezteti, ha túl nagy nyomást fejt ki. A fogkefe modelljétől függően ez az alábbi egy vagy több jelzéssel történhet:
Ezek a jelzések a nyomás csökkentésekor megszűnnek.
Ha a fogkefe nem reagál, amikor Ön nyomást fejt ki, ellenőrizze, hogy a nyomásérzékelő funkció engedélyezve van-e. Ezt a funkciót általában úgy kapcsolhatja be, hogy a fogkefét a töltőre helyezi, és legfeljebb 7 másodpercig nyomva tartja a bekapcsológombot. Több sípoló hangjelzésnek kell hallatszania, és egy LED-jelzőfénynek kell világítania a nyél alján.
A felhasználói kézikönyv segítségével meggyőződhet arról, hogy az adott modell rendelkezik-e nyomásérzékelő funkcióval, és ellenőrizheti a pontos engedélyezési vagy letiltási lépéseket.
Ha a nyomásérzékelő akkor is aktiválódik, amikor Ön nem fejt ki nyomást, próbálja meg legalább 10 másodpercig tölteni a fogkefét.
Ha a probléma továbbra is fennáll, további támogatásért forduljon hozzánk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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