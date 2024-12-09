Hogyan helyezhetem fel a tartozékokat a Philips OneBlade készülékre?
A fésűk, védőelemek és egyéb tartozékok Philips OneBlade készülékre való felhelyezésének és eltávolításának módjáról az alábbi információk adnak tájékoztatást.
Jó, ha tudja: A fésűk és védőelemek felhelyezésének és eltávolításának technikái azonosak, függetlenül attól, hogy melyik OneBlade típusról van szó (beleértve az alábbi képen nem látható változatokat is).
Az egyhosszúságú szakállfésűk arcszőrzethez használhatók. A vágás utáni szőrhossz (milliméterben) a fésűre van nyomtatva.
Az alábbi videó a fésű felhelyezésének és eltávolításának módját mutatja be. Nyomja a fésűt a pengére kattanásig, nehogy használat közben leessen.
Kompatibilitás: Az egyhosszúságú szakállfésűk minden OneBlade típussal kompatibilisek.
Az állítható szakállfésűk arcszőrzethez használhatók. A vágás utáni szőrhossz (milliméterben) a tárcsára van nyomtatva.
Az alábbi videó a két állítható fésű felhelyezésének és eltávolításának módját mutatja be. A második típusú állítható fésű felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a fésű alsó részén lévő kis kampók (a fésű fogainak végeihez legközelebb) a penge felső részére legyenek akasztva.
Kompatibilitás: A videóban látható első fésű csak a OneBlade Pro típussal kompatibilis (amely a jelen cikk első részében szereplő kép jobb szélén látható). A videóban látható második fésű minden OneBlade típussal kompatibilis.
A testszőrzetfésű és a bőrvédő testszőrzethez használható. A testszőrzetfésűvel történő formázás után fennmaradó szőrhossz 5 mm. A bőrvédő úgy lett kialakítva, hogy sima bőrt biztosítson, miközben megóvja bőrét a vágásoktól és a sérülésektől.
Az alábbi videó a tartozékok felhelyezésének és eltávolításának módját mutatja be. Nyomja a tartozékokat a pengére kattanásig, nehogy használat közben leessenek.
Kompatibilitás: A testszőrzetfésű és a bőrvédő minden OneBlade típussal kompatibilis.
A OneBlade Intimate pengékhez bőrvédő is tartozik, így az érzékeny területek borotválásakor fokozott védelmet nyújt a vágásokkal és a sérülésekkel szemben. Emellett a OneBlade Intimate-hez testszőrzetfésű/védő tartozék is elérhető, így gyorsan és kényelmesen vághatja testszőrzetét.
Az alábbi videó a OneBlade Intimate penge és a testszőrzetfésű felhelyezését mutatja be.
Kompatibilitás: A OneBlade Intimate pengék minden OneBlade típussal kompatibilisek. Az alábbi videóban bemutatott testszőrzetfésű úgy lett kialakítva, hogy illeszkedjen a bőrvédőhöz, ezért csak a OneBlade Intimate pengékkel kompatibilis.
A védősapkát úgy tervezték, hogy megakadályozza a penge károsodását a Philips OneBlade tárolásakor vagy utazásakor.
Az alábbi videó a védősapka felhelyezésének és eltávolításának módját mutatja be. A sapka megfelelő lezárásakor kattanás hallható.
Kompatibilitás: A védősapkának két különböző változata van, az egyik a 360 fokban elforduló pengékhez, a másik pedig a klasszikus pengékhez. Ha a pengetípushoz illő védősapkát használja, akkor az kompatibilis, függetlenül attól, hogy melyik OneBlade típussal rendelkezik.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:QP4631/65 , QP2724/31 , QP2834/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›