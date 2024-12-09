Hogyan helyezhetem fel a tartozékokat a Philips OneBlade készülékre?

A OneBlade Intimate pengékhez bőrvédő is tartozik, így az érzékeny területek borotválásakor fokozott védelmet nyújt a vágásokkal és a sérülésekkel szemben. Emellett a OneBlade Intimate-hez testszőrzetfésű/védő tartozék is elérhető, így gyorsan és kényelmesen vághatja testszőrzetét.



Az alábbi videó a OneBlade Intimate penge és a testszőrzetfésű felhelyezését mutatja be.

Kompatibilitás: A OneBlade Intimate pengék minden OneBlade típussal kompatibilisek. Az alábbi videóban bemutatott testszőrzetfésű úgy lett kialakítva, hogy illeszkedjen a bőrvédőhöz, ezért csak a OneBlade Intimate pengékkel kompatibilis.