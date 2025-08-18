Mikor cseréljem ki a Philips OneBlade pengéjét?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ellenőrizze a OneBlade kopásjelzőjét, hogy megállapítsa, mikor kell kicserélni a pengét. Ha a csere szimbólum jól látható, ideje kicserélni a pengét. Minden pengének átlagosan körülbelül négy hónapig kell kitartania, de ez a szokásoktól függően eltérő lehet.
A penge állapotát a Philips OneBlade alkalmazásban is nyomon követheti.
Tipp: A OneBlade intim pengék eltérhetnek az alábbi útmutatástól, mivel a bőrvédő megakadályozhatja, hogy a cserét jelző szimbólum láthatóvá váljon. Minden pengét úgy terveztek, hogy körülbelül négy hónapig kitartson, de ez a szokásoktól függően eltérő lehet. Ha ez idő alatt csökkent teljesítményt észlel, cserélje ki a pengét.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP1924/24 , QP4631/65 , QP2724/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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