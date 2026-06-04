Szinkronizálhatom a Sonicare alkalmazást az Apple Health alkalmazással?

Első lépés:

Töltse le a Sonicare alkalmazást az Apple App Store áruházból, majd indítsa el.



Második lépés:

Hajtsa végre a Sonicare alkalmazás használatba vételéhez szükséges lépéseket, majd csatlakoztassa a fogkeféjét.



Harmadik lépés:

A Sonicare alkalmazásban érintse meg a kezdőképernyő jobb alsó részén található ... ikont

Érintse meg a Beállítások részt

részt Érintse meg az Apple Health-beállítások (Apple Health settings) részt

(Apple Health settings) részt Kövesse az ezen az oldalon található Csatlakozás Apple Health alkalmazással (Connect with Apple Health) c. utasításokat

A Sonicare-hez csatlakoztatott fogkefe és a Sonicare IOS alkalmazás folyamatos használata szükséges az Apple Health alkalmazással való folyamatos szinkronizáláshoz.