Szinkronizálhatom a Sonicare alkalmazást az Apple Health alkalmazással?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX9911/89 , HX9911/79 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Milyen funkciókat aktiválhatok vagy deaktiválhatok a fogkefe markolatáról?
Hogy válthatok tisztítási módot a Sonicare alkalmazásban?
Hogy töltsem a Sonicare 9900 Prestige markolatot a töltőalapon?
Hogyan működik a BrushPacer?
Mely készülékek kompatibilisek a Sonicare alkalmazással/Sonicare for Kids alkalmazással?
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