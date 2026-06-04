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Szinkronizálhatom a Sonicare alkalmazást az Apple Health alkalmazással?

Igen, a 10.5.0-s verziótól kezdődően a Sonicare alkalmazás szinkronizálódik az Apple Health alkalmazással. 
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX9911/89 , HX9911/79 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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