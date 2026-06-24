Használhatok bármilyen dugaszolható USB-adaptert a Philips OneBlade készülékem töltéséhez?

A OneBlade biztonságos és hatékony töltéséhez ellenőrizze, hogy az USB-adapter megfelel-e az alábbi műszaki jellemzőknek:

Bemeneti feszültség: 100–240 V.

Kimeneti feszültség: 5 V.

Kimeneti teljesítmény: 1 A vagy nagyobb.

Ha a OneBlade borotvát erősen nedves vagy párás környezetben (például fürdőszobában) kívánja tölteni, mindig használjon fröccsenő víz ellen védett (IPX4*) adaptert.

Ezek a műszaki jellemzők magán az adapteren (lásd az alábbi példát) vagy az adapter vásárlásakor kapott dokumentációban találhatók.

*Tipp: az adapterek leírásában az IPX4-ben szereplő X egy helyőrző, amely helyett egy számjegy is állhat (pl. IP24 vagy IP44). Amennyiben az „IP” után a második számjegy „4”, az adapter fröccsenésállónak minősül.