Philips támogatás A Philips Avent játszócumik biztonságosak a kisbabám számára?

Igen. A biztonság a legfontosabb számunkra. Minden Philips Avent játszócumit úgy terveznek és gyártanak, hogy megfeleljenek a nemzetközi biztonsági szabványoknak, vagy meghaladják azokat. A teljes gyártási folyamat során BPA-mentesek, és minden tételen szigorú minőség-ellenőrzést végzünk.