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A Philips Avent játszócumik biztonságosak a kisbabám számára?

Igen. A biztonság a legfontosabb számunkra. Minden Philips Avent játszócumit úgy terveznek és gyártanak, hogy megfeleljenek a nemzetközi biztonsági szabványoknak, vagy meghaladják azokat. A teljes gyártási folyamat során BPA-mentesek, és minden tételen szigorú minőség-ellenőrzést végzünk.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF094/01 , SCF091/37 , SCF091/38 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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