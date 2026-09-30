Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.