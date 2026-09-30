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WhiteVision ultraFehér, stílusos megjelenés

12258WVUB1

Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

A Philips WhiteVision ultra korszerű bevonatformulájával lenyűgöző fehér fényt biztosít. Ezek a legfehérebb közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.

Összes előny megtekintése

A legújabb stílusos fehér fények az autójához

Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

  • Lámpa típusa: H1

  • 12 V, 55 W

  • Akár 60%-kal jobb látási viszonyok¹

  • Erőteljes fehér fény

  • Izzók száma: 1

Erőteljes, fehér fény

Az erőteljes fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!

Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ A törvényben előírt minimális normához viszonyítva. A fényszóróizzókra vonatkozik.