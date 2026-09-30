2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12258WVUB1
Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
A Philips WhiteVision ultra korszerű bevonatformulájával lenyűgöző fehér fényt biztosít. Ezek a legfehérebb közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.
Lámpa típusa: H1
12 V, 55 W
Akár 60%-kal jobb látási viszonyok¹
Erőteljes fehér fény
Izzók száma: 1
Az erőteljes fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!
A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.
A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések
¹ A törvényben előírt minimális normához viszonyítva. A fényszóróizzókra vonatkozik.