2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12342LLECOC1
Vezessen óvatosan
Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips LongLife EcoVision autóizzó tökéletes megoldás azon autóvezetők számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni járművükön.
Lámpa típusa: H4
12 V, 60/55 W
Tartósság, kevesebb csere
Rendkívül ellenálló izzó
Izzók száma: 1
A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat
Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.
A Philips LongLife EcoVision használatával a gépjárművezetőknek legalább 100 000 km-ig nem kell aggódniuk a fényszóróizzó-csere miatt.
4.3
5-ből
47
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Használat dátuma 2025-11-04
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Használat dátuma 2025-11-04
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Használat dátuma 2022-08-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Használat dátuma 2022-08-04