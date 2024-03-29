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  • A termék alternatív fényképe
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WhiteVision ultraFehér, stílusos megjelenés

12342WVUSM

3.7

| (3) Értékelések

Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

A Philips WhiteVision ultra H4 korszerű bevonatformulájával lenyűgöző 4200 kelvines fényt biztosít. Ezek a legfehérebb, közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.

Összes előny megtekintése

A legújabb stílusos fehér fények az autójához

Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

  • Lámpa típusa: H4

  • 12 V-os, 55/60 W-os W5W helyzetjelző lámpák mellékelve

  • Akár 60%-kal jobb látási viszonyok

  • Akár 4200 K

  • Izzók száma: 2+2

Akár 4200 kelvin tiszta fehér fény¹

Akár 4200 kelvin tiszta fehér fény¹

Az akár 4200 kelvin¹ színhőmérsékletű, tiszta fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!

Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Előnyök

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Hátrányok

Ресурс

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Használat dátuma 2024-02-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Használat dátuma 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Előnyök

якість термін служби

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Használat dátuma 2020-09-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Használat dátuma 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.