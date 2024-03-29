2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12342WVUSM
Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
A Philips WhiteVision ultra H4 korszerű bevonatformulájával lenyűgöző 4200 kelvines fényt biztosít. Ezek a legfehérebb, közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.
Lámpa típusa: H4
12 V-os, 55/60 W-os W5W helyzetjelző lámpák mellékelve
Akár 60%-kal jobb látási viszonyok
Akár 4200 K
Izzók száma: 2+2
Az akár 4200 kelvin¹ színhőmérsékletű, tiszta fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!
A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.
A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.7
5-ből
3
Értékelések
Olef
29/03/2024
Україна
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Előnyök
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Hátrányok
Ресурс
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Használat dátuma 2024-02-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Használat dátuma 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Előnyök
якість термін служби
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Használat dátuma 2020-09-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Használat dátuma 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Ez az értékelés a következőhöz készült: WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд