2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
172B9T/00
B-sorozatú
17"-es (43,2 cm-es)
1280 x 1024 (SXGA)
Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.
Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik. Az IEC/EN 60529 nemzetközi szabvány szerinti behatolás elleni védettségi besorolás (IP) az elektromos burkolatok idegen testekkel és nedvességgel szembeni ellenállási szintjének hatékonyságát írja elő. Ez a Philips kijelző megfelel a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
Értékelések
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A kesztyű anyaga és vastagsága: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Az érintőfunkciót támogató operációs rendszerekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „SmoothTouch” című fejezetét.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.