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Összes sorozat

  • Energy Label Europe D
    Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Energy Label Europe D
    Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval

MonitorLCD monitor SmoothTouch funkcióval

222B9T/00

Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
A masszív, por- és vízálló érintőképernyős monitor bárhol rugalmas használatot nyújt, a több irányba mozgatható állványnak köszönhetően pedig a kívánt szögbe állítható. Egyszerű és intuitív használatot biztosít a különféle alkalmazásokhoz, ráadásul növeli a produktivitást.
Összes előny megtekintése

Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval

  • B-sorozatú

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz

SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz

Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.

A monitor elülső felülete megfelel az IP65 por- és vízállósági szabványnak

A monitor elülső felülete megfelel az IP65 por- és vízállósági szabványnak

Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik. Az IEC/EN 60529 nemzetközi szabvány szerinti behatolás elleni védettségi besorolás (IP) az elektromos burkolatok idegen testekkel és nedvességgel szembeni ellenállási szintjének hatékonyságát írja elő. Ez a Philips kijelző megfelel a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  2. A kesztyű anyaga és vastagsága: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Az érintőfunkciót támogató operációs rendszerekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „SmoothTouch” című fejezetét.

  4. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  5. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  6. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.