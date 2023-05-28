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Összes sorozat

  • Energy Label Europe E
    Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Energy Label Europe E
    Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
  • Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval

MonitorLCD monitor SmoothTouch funkcióval

242B9T/00

4.7
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
A masszív, por- és vízálló érintőképernyős monitor bárhol rugalmas használatot nyújt, a több irányba mozgatható állványnak köszönhetően pedig a kívánt szögbe állítható. Egyszerű és intuitív használatot biztosít a különféle alkalmazásokhoz, ráadásul növeli a produktivitást.
Összes előny megtekintése

Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval

  • B-sorozatú

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz

SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz

Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.

A monitor elülső felülete megfelel az IP65 por- és vízállósági szabványnak

A monitor elülső felülete megfelel az IP65 por- és vízállósági szabványnak

Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik. Az IEC/EN 60529 nemzetközi szabvány szerinti behatolás elleni védettségi besorolás (IP) az elektromos burkolatok idegen testekkel és nedvességgel szembeni ellenállási szintjének hatékonyságát írja elő. Ez a Philips kijelző megfelel a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.7

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Előnyök

Képminőség, külső megjelenés

Hátrányok

Nem tapasztaltam ilyet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Előnyök

Má vše a ještě něco navíc

Hátrányok

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

06/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,

proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro

Előnyök

Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra

Hátrányok

Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A kesztyű anyaga és vastagsága: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. Az érintőfunkciót támogató operációs rendszerekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „SmoothTouch” című fejezetét.

  5. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  6. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.