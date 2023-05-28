2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
B-sorozatú
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.
Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik. Az IEC/EN 60529 nemzetközi szabvány szerinti behatolás elleni védettségi besorolás (IP) az elektromos burkolatok idegen testekkel és nedvességgel szembeni ellenállási szintjének hatékonyságát írja elő. Ez a Philips kijelző megfelel a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
4.7
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
József63
28/05/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Előnyök
Képminőség, külső megjelenés
Hátrányok
Nem tapasztaltam ilyet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Előnyök
Má vše a ještě něco navíc
Hátrányok
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
2621968
06/01/2022
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,
proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro
Előnyök
Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra
Hátrányok
Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A kesztyű anyaga és vastagsága: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az érintőfunkciót támogató operációs rendszerekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „SmoothTouch” című fejezetét.
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.