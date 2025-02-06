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Összes sorozat

  • Energy Label Europe E
    Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző
  • Energy Label Europe E
    Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző
  • Egyszerűen lenyűgöző

LCD monitor

245E1S/00

5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egyszerűen lenyűgöző
A 24"-es E-sorozatú monitor lenyűgöző képminőséggel rendelkezik, és elegáns kivitelével stílusos külsőt kölcsönöz a munkakörnyezetnek. Tapasztalja meg a kristálytiszta Quad HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.
Összes előny megtekintése

Egyszerűen lenyűgöző

  • E sorozat

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD

Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Előnyök

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Hátrányok

nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Előnyök

Якість зображення

Hátrányok

Все влаштовує

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.