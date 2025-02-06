2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
E sorozat
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
2560 x 1440 (QHD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD
Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Előnyök
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Hátrányok
nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Előnyök
Якість зображення
Hátrányok
Все влаштовує
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
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A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.