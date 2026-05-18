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MonitorFull HD LCD monitor

24E1N1100A/01

5
| (2) Értékelések
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Tapasztalja meg a hatékonyságot Full HD felbontásban. Ez a monitor olyan nélkülözhetetlen munkahelyi funkciókkal rendelkezik, mint például a LowBlue üzemmód a szem védelme érdekében, az IPS LED széles betekintési szög technológia a kiváló minőségű látványért és az 1 ms-os MPRT az éles képekért.
Összes előny megtekintése

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  • 1000-es sorozat

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

120Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 120-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 120 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér és Adobe RGB színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  2. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  5. Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  6. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.