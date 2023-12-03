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  • Energy Label Europe E
    A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • Energy Label Europe E
    A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése
  • A játék új szintre emelése

Evnia Gaming MonitorFull HD játékhoz tervezett monitor

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
A játék új szintre emelése
Ez a játékhoz tervezett Philips monitor nagyszerű általános célú kijelző az intenzív, akciódús számítógépes játékokhoz. A szinkronizálási technológia, a 165 Hz és az 1 ms zavartalan játékélményt biztosít. Az Ultra Wide-Color technológiával ellátott, gyakorlatilag keret nélküli kijelző tovább fokozza a magával ragadó vizuális élményt.
Összes előny megtekintése

A játék új szintre emelése

  • Evnia 3000

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.

165 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

165 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 165-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 165 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT) az éles képért és gördülékeny játékmenetért

1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT) az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A válaszidőt intuitívabban jellemző MPRT (mozgókép-válaszidő) közvetlenül a homályos kép és a tiszta, éles kép megjelenése közt eltelő időtartamra utal. Az 1 ms MPRT értékkel rendelkező, játékra tervezett Philips monitor hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt, ezzel növelve a játékélményt. A legjobb választás a borzongató és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Előnyök

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Hátrányok

Neviem nájsť icc profil na internete

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  6. Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  7. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  8. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  9. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  11. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.