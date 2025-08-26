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  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Energy Label Europe D
    Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
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Evnia Gaming monitorFull HD játékhoz tervezett monitor

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Értékelések
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Ez a 24"-es IPS monitor éles képet biztosít a játékokhoz. A 144 Hz-es frissítési sebesség és a 0,5 ms-os Smart MBR révén tiszta látványra és kiváló minőségű, teljes körű játékélményre számíthat.
Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

4

Értékelések

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Előnyök

Omjer cijene i kvalitete

Hátrányok

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Előnyök

One of the best monitors in its price range.

Hátrányok

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Előnyök

parametry, cena

Hátrányok

zvuk reprodkuktorů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  4. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  5. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  6. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: a monitor háza 85%-ban újrahasznosított műanyagból készül.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  8. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort

  9. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  10. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást

  11. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.

  12. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.