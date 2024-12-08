2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25"-es (24,5" / 62,2 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A legintenzívebb, akcióközpontú játékfolyamat közben az ultra gyors, 240 Hz-es frissítési sebesség rendkívül egyenletes, akadozásmentes játékélményt nyújt. Ez a Philips kijelző másodpercenként 240-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely sokkal gyorsabb, mint a normál kijelzők esetén. Különösen a gyors tempójú játékok, például az FPS és a versenyjátékok esetében a 240 Hz kiváló mozgást és tiszta képet biztosít. A Philips 240 Hz-es kijelzővel a játék akciójelenetei akadozás- és szellemképmentesek. A játék még magával ragadóbb és élethűbb lesz.
A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Hátrányok
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.