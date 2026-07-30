Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.