2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
25M2N5200P/00
Evnia 5000
25"-es (24,5" / 62,2 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.
A Philips Evnia 280 Hz-es kijelző új dimenziókba emeli a játékélményt. Az alacsony bemeneti késleltetés és a változó frissítési sebesség ütős játékelőnyt biztosít. Emellett nagy felbontású, széles látószögű panelünk valósághű játékélményt nyújt felülmúlhatatlan színhűséggel. Koncentráljon arra, ami számít, mivel az állítható állvány biztosítja a megérdemelt kényelmet, a villódzásmentes kép pedig kellemes megtekintést nyújt, így gond nélkül folytathatja a játékot, és az egészsége miatt sem kell aggódnia.
A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
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NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort
Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/
Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.