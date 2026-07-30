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  • Egyedülálló játékélmény
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  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
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  • Egyedülálló játékélmény
  • Energy Label Europe E
    Egyedülálló játékélmény
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  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény
  • Egyedülálló játékélmény

Evnia Gaming MonitorFull HD játékhoz tervezett monitor

25M2N5200P/00

Egyedülálló játékélmény
Egy játékhoz tervezett monitor, amely mindkét területen a legjobbat nyújtja. A SmartContrast technológiának, valamint az AMD FreeSync Premium technológiának és a 280 Hz-es frissítési frekvenciának köszönhetően a termék folyamatos és késleltetésmentes játékélményt biztosít a képalkotás minőségének romlása nélkül.
Összes előny megtekintése

Egyedülálló játékélmény

  • Evnia 5000

  • 25"-es (24,5" / 62,2 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.

280 Hz-es villámgyors frissítési sebesség a legegyenletesebb játékélményért

280 Hz-es villámgyors frissítési sebesség a legegyenletesebb játékélményért

A Philips Evnia 280 Hz-es kijelző új dimenziókba emeli a játékélményt. Az alacsony bemeneti késleltetés és a változó frissítési sebesség ütős játékelőnyt biztosít. Emellett nagy felbontású, széles látószögű panelünk valósághű játékélményt nyújt felülmúlhatatlan színhűséggel. Koncentráljon arra, ami számít, mivel az állítható állvány biztosítja a megérdemelt kényelmet, a villódzásmentes kép pedig kellemes megtekintést nyújt, így gond nélkül folytathatja a játékot, és az egészsége miatt sem kell aggódnia.

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat

  6. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  7. Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  9. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort

  10. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  11. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást

  12. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.