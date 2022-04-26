2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
B-sorozatú
27"-es (68,6 cm-es)
2560 x 1440 (QHD)
A Philips kijelző tápellátást biztosító beépített, C-típusú USB-dokkolóegységgel rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis* laptopját. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Könnyítse meg életét a perifériák – például a billentyűzet, egér és RJ-45 Ethernet kábel – monitorhoz való csatlakoztatásával. Nagyfelbontású videókat nézhet, és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti notebookját.
Ezek a Philips képernyők Crystalclear, Quad HD 2560x1440 vagy 2560x1080 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források – pl. USB-C, Displayport, HDMI – által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják az Crystalclear kristálytiszta megjelenítést.
A Philips kijelző megfelel a TÜV Rheinland Eye Comfort szabványnak, hogy megakadályozza a hosszabb számítógép-használat okozta szemfáradást. A TÜV Eye Comfort tanúsítvánnyal rendelkező Philips kijelzők villódzásmentes és a káros, kék fényt kiszűrő üzemmóddal kímélik a szemet, ezenfelül nem tükröződnek zavaróan, és széles megtekintési szögtartományt biztosítanak, így a képminőség a különböző szögekből sem romlik, az ergonomikus állvány pedig ideális vizuális élményt nyújt. Óvja meg szeme egészségét, és növelje a munkája hatékonyságát.
Díjak
4.4
5-ből
16
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
hgabi
26/04/2022
Magyarország
Tökéletes!
Tökéletes hangzása van! A mély kimondottan kellemes.
Előnyök
Kicsi, egyszerü, és gyönyörűen szól.
Hátrányok
Nincs wifi, se ethernet csatlakozás.
Ez az értékelés a következőhöz készült: B1 Nano mozihangsugárzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: B1 Nano mozihangsugárzó
Olvg
13/01/2026
România
Super recomand
Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Előnyök
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Hátrányok
Pro ethernet jsou potreba drivery
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
A maximális felbontás USB-C, DP, illetve HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.