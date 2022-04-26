TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Energy Label Europe E
    Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Energy Label Europe E
    Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
  • Tegye egyszerűbbé a csatlakozást

MonitorLCD monitor USB-C dokkolóval

276B1/00

4.4
| (16) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
Ez a Philips monitor 90 wattos teljesítményt és egyszerű laptopdokkoló megoldást kínál. QHD-képek megtekintése, laptop töltése és Ethernet egyszerre, egyetlen USB-C kábel segítségével. A TÜV Eye Comfort tanúsítvány pedig bizonyítja, hogy a monitor kevésbé fárasztja a szemet.
Összes előny megtekintése

USB-C dokkolóval

Tegye egyszerűbbé a csatlakozást

  • B-sorozatú

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Az USB-C lehetővé teszi a laptop közvetlenül a monitorról való töltését

Az USB-C lehetővé teszi a laptop közvetlenül a monitorról való töltését

A Philips kijelző tápellátást biztosító beépített, C-típusú USB-dokkolóegységgel rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis* laptopját. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Könnyítse meg életét a perifériák – például a billentyűzet, egér és RJ-45 Ethernet kábel – monitorhoz való csatlakoztatásával. Nagyfelbontású videókat nézhet, és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti notebookját.

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők Crystalclear, Quad HD 2560x1440 vagy 2560x1080 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források – pl. USB-C, Displayport, HDMI – által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják az Crystalclear kristálytiszta megjelenítést.

TÜV Eye Comfort tanúsítvánnyal a szem fáradásának csökkentéséért

TÜV Eye Comfort tanúsítvánnyal a szem fáradásának csökkentéséért

A Philips kijelző megfelel a TÜV Rheinland Eye Comfort szabványnak, hogy megakadályozza a hosszabb számítógép-használat okozta szemfáradást. A TÜV Eye Comfort tanúsítvánnyal rendelkező Philips kijelzők villódzásmentes és a káros, kék fényt kiszűrő üzemmóddal kímélik a szemet, ezenfelül nem tükröződnek zavaróan, és széles megtekintési szögtartományt biztosítanak, így a képminőség a különböző szögekből sem romlik, az ergonomikus állvány pedig ideális vizuális élményt nyújt. Óvja meg szeme egészségét, és növelje a munkája hatékonyságát.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-7185186

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

16

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

2
1

26/04/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

Tökéletes hangzása van! A mély kimondottan kellemes.

Előnyök

Kicsi, egyszerü, és gyönyörűen szól.

Hátrányok

Nincs wifi, se ethernet csatlakozás.

Ez az értékelés a következőhöz készült: B1 Nano mozihangsugárzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: B1 Nano mozihangsugárzó

13/01/2026

România

România

Super recomand

Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvelý monitor

Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje

Előnyök

Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1

Hátrányok

Pro ethernet jsou potreba drivery

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A maximális felbontás USB-C, DP, illetve HDMI-bemenet esetén is működik.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  6. Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

  7. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  8. Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

  9. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  10. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.