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  • Energy Label Europe F
    Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Energy Label Europe F
    Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
  • Varázslatos látvány, elegáns formatervezés

Gyártás megszűnt

4K Ultra HD LCD monitor

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Varázslatos látvány, elegáns formatervezés
A Philips 27"-es 4K UHD monitor rendkívül tiszta képminőséget biztosít. A 4K UHD felbontás és a széles látószög bármilyen elölnézeti szögből ugyanolyan tiszta, élethű képeket nyújt. A FlickerFree technológia pedig csökkenti a huzamosabb használat utáni szemfáradást.
Összes előny megtekintése

Varázslatos látvány, elegáns formatervezés

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Előnyök

Jakośc

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.