2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
279M1RV/00
Xboxhoz tervezve
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Használja szabadon a konzoljátékokat. Az Xbox csapatával közösen kifejlesztettük ezt az Xboxhoz tervezett kijelzőt, amely az Xbox Series X-hez igazoltan optimális vizuális élményt nyújt a csatlakoztatás pillanatától kezdve.
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kell feltétlenül a játék velejárójának lennie. A kijelző AMD FreeSync™ Premium Pro tanúsítvánnyal rendelkezik, ami változó frissítési frekvenciát (VRR) és igazi HDR játékélményt kínál. Mindez gördülékeny játékot biztosít csúcsteljesítmény mellett, valamint kivételesen magas dinamikatartományú megjelenítést nyújt az alacsony késleltetés fenntartása mellett.
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
Díjak
1.0
5-ből
2
Értékelések
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Hátrányok
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort
Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/
Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.