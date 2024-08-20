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Összes sorozat

  • Evnia Gaming Monitor 4K HDR kijelző Ambiglow technológiával
    Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
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  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Evnia Gaming Monitor 4K HDR kijelző Ambiglow technológiával
    Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
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  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
  • Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz

Evnia Gaming Monitor4K HDR kijelző Ambiglow technológiával

279M1RV/00

1
| (2) Értékelések

1 díj

Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
Az Xboxhoz tervezett kijelző az új gamer korszakot hozza el a konzolos játékok rajongóinak. Élvezze a csodálatos képeket és a színek pontos megjelenítését az UltraClear 4K Nano IPS kijelzővel, a DisplayHDR 600 szabvány által nyújtott élénk képminőséggel megfejelve.
Összes előny megtekintése

Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz

  • Xboxhoz tervezve

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Xboxhoz tervezve az optimális játékélményért

Xboxhoz tervezve az optimális játékélményért

Használja szabadon a konzoljátékokat. Az Xbox csapatával közösen kifejlesztettük ezt az Xboxhoz tervezett kijelzőt, amely az Xbox Series X-hez igazoltan optimális vizuális élményt nyújt a csatlakoztatás pillanatától kezdve.

AMD FreeSync™ Premium Pro; zökkenőmentes, alacsony késleltetésű HDR játék

AMD FreeSync™ Premium Pro; zökkenőmentes, alacsony késleltetésű HDR játék

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kell feltétlenül a játék velejárójának lennie. A kijelző AMD FreeSync™ Premium Pro tanúsítvánnyal rendelkezik, ami változó frissítési frekvenciát (VRR) és igazi HDR játékélményt kínál. Mindez gördülékeny játékot biztosít csúcsteljesítmény mellett, valamint kivételesen magas dinamikatartományú megjelenítést nyújt az alacsony késleltetés fenntartása mellett.

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-1679621

Értékelések

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1.0

5-ből

2

Értékelések

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Hátrányok

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  6. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  7. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  8. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  9. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort

  10. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  11. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  13. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.