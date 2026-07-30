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Business monitor4K UHD monitor

27B1N3800/00

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Ez a 27"-es monitor gyönyörű képeket jelenít meg 4K felbontásban és 1,074 milliárd értékű színtartománnyal. Emellett a DisplayPort csatlakoztathatóság és az IPS panel nagyszerű, sokoldalú lehetőséget biztosít a munkaterülethez.
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  • 3000-es sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS technológia a széles nézési szögtartományért

IPS technológia a széles nézési szögtartományért

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

1,074 milliárd szín a lágy színátmenetek és a részletgazdagság érdekében

1,074 milliárd szín a lágy színátmenetek és a részletgazdagság érdekében

A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,074 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján

  4. A 3840 x 2160 pixeles maximális felbontásnál a 10 bites színmélység csak 60 Hz mellett érhető el DisplayPort-csatlakozáson keresztül. További információért tekintse meg a használati útmutatót.

  5. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  6. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.

  7. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  8. A termékhez mellékelt kábel(ek) típusa, mennyisége és műszaki adatai az ország- vagy régióspecifikus követelményeknek megfelelően változhatnak.