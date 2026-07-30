IPS technológia a széles nézési szögtartományért

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.