2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27B1N3800/00
3000-es sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
3840 x 2160 (4K UHD)
Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,074 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.
Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján
A 3840 x 2160 pixeles maximális felbontásnál a 10 bites színmélység csak 60 Hz mellett érhető el DisplayPort-csatlakozáson keresztül. További információért tekintse meg a használati útmutatót.
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A termékhez mellékelt kábel(ek) típusa, mennyisége és műszaki adatai az ország- vagy régióspecifikus követelményeknek megfelelően változhatnak.