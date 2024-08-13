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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

27B1U7903/00

3.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Egyszerűen briliáns

A Philips Thunderbolt™ 4 monitor biztonságos, megbízható, egykábeles dokkoló megoldást kínál. A Mini LED-háttérvilágítás és a DisplayHDR™ 1400 tanúsítvánnyal rendelkező kijelző kiemelkedő képteljesítményt és színpontosságot biztosít a színkritikus felhasználók számára.

Összes előny megtekintése

Mini LED Thunderbolt dokkolóval

Egyszerűen briliáns

  • Brilliance 7000

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Villámgyors adat-, videó- és Ethernet-csatlakozás

Villámgyors adat-, videó- és Ethernet-csatlakozás

Ez a Philips dokkolós monitor Thunderbolt™ 4 csatlakozóval rendelkezik. A hagyományos USB-C monitorokhoz képest a Thunderbolt™ 4 technológia villámgyors, 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, támogatja a nagy felbontású videót, több adatfolyamos átvitelt nyújt a soros összefűzéshez, akár 90 W tápellátást biztosít a külső eszközökhöz, és stabil 1 Gbit/s Ethernet csatlakozást tesz lehetővé.

Egyszerű és hatékony soros összefűzés többmonitoros beállításokhoz

Egyszerű és hatékony soros összefűzés többmonitoros beállításokhoz

A soros összefűzés lehetővé teszi több monitor és eszköz meghajtását a laptop egyetlen Thunderbolt-portjáról. A laptop Thunderbolt-portjáról csatlakozhat ehhez a monitorhoz, majd a monitor második Thunderbolt-portjáról egy második 4K monitorhoz.

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • TPV_AWARD-7185171 képe

Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Előnyök

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Hátrányok

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Használat dátuma 2024-07-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Használat dátuma 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Ellenőrzött vevő

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Használat dátuma 2023-10-16

Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Használat dátuma 2023-10-16

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  7. Rec. 709 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  8. Rec. 2020 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  9. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  10. Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

  11. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  12. Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

  13. Az SDR (Standard Dynamic Range) alatt a működési hőmérséklet-tartomány 40 °C-ig terjedhet

  14. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.