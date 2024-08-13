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30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen briliáns
A Philips Thunderbolt™ 4 monitor biztonságos, megbízható, egykábeles dokkoló megoldást kínál. A Mini LED-háttérvilágítás és a DisplayHDR™ 1400 tanúsítvánnyal rendelkező kijelző kiemelkedő képteljesítményt és színpontosságot biztosít a színkritikus felhasználók számára.
Brilliance 7000
27"-es (68,6 cm-es)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ez a Philips dokkolós monitor Thunderbolt™ 4 csatlakozóval rendelkezik. A hagyományos USB-C monitorokhoz képest a Thunderbolt™ 4 technológia villámgyors, 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, támogatja a nagy felbontású videót, több adatfolyamos átvitelt nyújt a soros összefűzéshez, akár 90 W tápellátást biztosít a külső eszközökhöz, és stabil 1 Gbit/s Ethernet csatlakozást tesz lehetővé.
A soros összefűzés lehetővé teszi több monitor és eszköz meghajtását a laptop egyetlen Thunderbolt-portjáról. A laptop Thunderbolt-portjáról csatlakozhat ehhez a monitorhoz, majd a monitor második Thunderbolt-portjáról egy második 4K monitorhoz.
Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.
Díjak
3.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Előnyök
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Hátrányok
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Használat dátuma 2024-07-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Használat dátuma 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Ellenőrzött vevő
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Használat dátuma 2023-10-16
Ez az értékelés a következőhöz készült: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Használat dátuma 2023-10-16
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Rec. 709 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Rec. 2020 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
Az SDR (Standard Dynamic Range) alatt a működési hőmérséklet-tartomány 40 °C-ig terjedhet
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.