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Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

27B1U7903/00

Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Szoftver és meghajtók

USB-C Ethernet illesztőprogram

  • verzió: V2.0
  • ZIP fájl, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Illesztőprogramok, Windows 7 - English (US)

  • verzió: 27B1U
  • ZIP fájl, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató - English (US)

  • PDF fájl, 6.2 MB
  • 19 June 2026

Energiacímke

  • PDF fájl, 560.2 kB
  • 19 June 2026

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