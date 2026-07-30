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Összes sorozat

  • Energy Label Europe E
    Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Energy Label Europe E
    Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
  • Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel

MonitorFull HD LCD-kijelző

27E1N1300A/01

Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel
Ez a monitor azért készült, hogy Ön folyamatosan kapcsolatban legyen. Az olyan funkciók segítségével, mint a tápellátást biztosító USB-C 3.2, a felhasználók egyetlen kábellel tölthetik csatlakoztatott eszközüket, és zökkenőmentesen dolgozhatnak. Emellett az egyetlen kábelnek köszönhetően a munkaterület is rendezett marad.
Összes előny megtekintése

Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel

  • 1000-es sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos képek érdekében

100 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos képek érdekében

Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 100-szor frissíti a képernyőn megjelenő képet, vagyis sokkal gyorsabb ez a monitor, mint egy hagyományos kijelző. A 100 Hz-es képkocka-sebességnek köszönhetően a játékosok láthatják a képernyőn azokat a kritikus fontosságú képeket, amelyek az ellenség mozgását rendkívül egyenletesen mutatják, így könnyen célozhatók.

1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT) az éles képért és gördülékeny játékmenetért

1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT) az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A válaszidőt intuitívabban jellemző MPRT (mozgókép-válaszidő) közvetlenül a homályos kép és a tiszta, éles kép megjelenése közt eltelő időtartamra utal. Az 1 ms MPRT értékkel rendelkező, játékra tervezett Philips monitor hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt, ezzel növelve a játékélményt. A legjobb választás a borzongató és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

A Philips kijelző tápellátást biztosító C-típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles csatlakozást tesz lehetővé. Nagyfelbontású videókat nézhet és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti a kompatibilis eszközét.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  6. Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  7. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  8. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  9. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  10. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.