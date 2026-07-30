2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27E1N1300A/01
1000-es sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 100-szor frissíti a képernyőn megjelenő képet, vagyis sokkal gyorsabb ez a monitor, mint egy hagyományos kijelző. A 100 Hz-es képkocka-sebességnek köszönhetően a játékosok láthatják a képernyőn azokat a kritikus fontosságú képeket, amelyek az ellenség mozgását rendkívül egyenletesen mutatják, így könnyen célozhatók.
A válaszidőt intuitívabban jellemző MPRT (mozgókép-válaszidő) közvetlenül a homályos kép és a tiszta, éles kép megjelenése közt eltelő időtartamra utal. Az 1 ms MPRT értékkel rendelkező, játékra tervezett Philips monitor hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt, ezzel növelve a játékélményt. A legjobb választás a borzongató és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
A Philips kijelző tápellátást biztosító C-típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles csatlakozást tesz lehetővé. Nagyfelbontású videókat nézhet és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti a kompatibilis eszközét.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.