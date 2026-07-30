Növelje produktivitását az USB-C csatlakozási lehetőséggel

Ez a monitor azért készült, hogy Ön folyamatosan kapcsolatban legyen. Az olyan funkciók segítségével, mint a tápellátást biztosító USB-C 3.2, a felhasználók egyetlen kábellel tölthetik csatlakoztatott eszközüket, és zökkenőmentesen dolgozhatnak. Emellett az egyetlen kábelnek köszönhetően a munkaterület is rendezett marad.