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Összes sorozat

  • Energy Label Europe C
    Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Energy Label Europe C
    Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve
  • Pontosságra tervezve

MonitorQuad HD monitor

27E2N2500/00

5
| (2) Értékelések
Pontosságra tervezve
Ez a monitor számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek tökéletes precizitást tesznek lehetővé. A Quad HD felbontás, a 120 Hz-es frissítési sebesség és az 1 ms-os MPRT révén ez a monitor a lehető legnagyobb felbontású, részletgazdag képeket biztosítja.
Összes előny megtekintése

Pontosságra tervezve

  • 2000 Series

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.

SmartContrast a mélyfekete részletekért

SmartContrast a mélyfekete részletekért

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  2. Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  3. Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  4. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.