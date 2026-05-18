2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27E2N2500/00
2000 Series
27"-es (68,6 cm-es)
2560 x 1440 (Quad HD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
5.0
5-ből
2
Értékelések
April248
18/05/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.