2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
A kritikus képalkotási, játékkezelési és termelékenységi igények kielégítésére a Nano IPS technológiájú kijelző pontos színhűséget biztosít széles megtekintési szögtartományban, a színek eltolódása nélkül. Gazdagabb vörösek, élettelibb zöldek és mélyebb kék színek. Az IPS Nano Color technológiával ellátott Ultra Wide-Color technológia a KSF által javított foszfor nanorészecskék segítségével elnyeli a képernyő által létrehozott felesleges fényt, így lenyűgöző színeket eredményez. Élethű színek. Kijelzőpaneleink a Society of Motion Pictures and Television Engineers meghatározása szerinti színtisztaságot biztosító színtartományra vonatkozó DCI-P3 szabvány alapján 98%-os lefedettséget nyújtanak moziminőségű kép érdekében.
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.
Amikor nagy frissítési sebességű, intenzív játékokat játszik, a grafika optimális szinkronizálása nélkül előfordulhat, hogy a kép akadozik. A tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis Philips kijelző csökkenti a kép akadozását, és a zökkenőmentes játékélmény érdekében szinkronizálja monitorja frissítési sebességét a grafikus kártya kimenetével. A képek azonnal megjelennek, a tárgyak élesebbek, a játékmenet sima: a lenyűgöző látvány komoly versenyelőnyt biztosít.
Díjak
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
A kijelző színei: 10 bit csak QHD-vel, 120 Hz mellett érhető el
DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
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NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort
Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/
Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.