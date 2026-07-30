Tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis a gyors és gördülékeny játékélményért

Amikor nagy frissítési sebességű, intenzív játékokat játszik, a grafika optimális szinkronizálása nélkül előfordulhat, hogy a kép akadozik. A tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis Philips kijelző csökkenti a kép akadozását, és a zökkenőmentes játékélmény érdekében szinkronizálja monitorja frissítési sebességét a grafikus kártya kimenetével. A képek azonnal megjelennek, a tárgyak élesebbek, a játékmenet sima: a lenyűgöző látvány komoly versenyelőnyt biztosít.