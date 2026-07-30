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Evnia Gaming MonitorQuad HD játékhoz tervezett monitor

27M1N5500ZA/00

1 díj

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Ez a Philips játékhoz tervezett monitor kristálytiszta képet és zavartalan játékélményt nyújt. A FreeSync, HDR-rel elérhető gyors, 170 Hz-es frissítési sebesség kifinomult és élethű élményt nyújt. Az Ultra Wide-Color technológiával ellátott karcsú keretes kijelző tovább fokozza a vizuális élményt.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Az IPS Nano Color technológia szélesebb színtartomány visszaadására képes, így még élénkebb vizuális élményt nyújt

Az IPS Nano Color technológia szélesebb színtartomány visszaadására képes, így még élénkebb vizuális élményt nyújt

A kritikus képalkotási, játékkezelési és termelékenységi igények kielégítésére a Nano IPS technológiájú kijelző pontos színhűséget biztosít széles megtekintési szögtartományban, a színek eltolódása nélkül. Gazdagabb vörösek, élettelibb zöldek és mélyebb kék színek. Az IPS Nano Color technológiával ellátott Ultra Wide-Color technológia a KSF által javított foszfor nanorészecskék segítségével elnyeli a képernyő által létrehozott felesleges fényt, így lenyűgöző színeket eredményez. Élethű színek. Kijelzőpaneleink a Society of Motion Pictures and Television Engineers meghatározása szerinti színtisztaságot biztosító színtartományra vonatkozó DCI-P3 szabvány alapján 98%-os lefedettséget nyújtanak moziminőségű kép érdekében.

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

AMD FreeSync™ Premium; akadozásmentes, folyamatos játék

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.

Tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis a gyors és gördülékeny játékélményért

Tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis a gyors és gördülékeny játékélményért

Amikor nagy frissítési sebességű, intenzív játékokat játszik, a grafika optimális szinkronizálása nélkül előfordulhat, hogy a kép akadozik. A tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis Philips kijelző csökkenti a kép akadozását, és a zökkenőmentes játékélmény érdekében szinkronizálja monitorja frissítési sebességét a grafikus kártya kimenetével. A képek azonnal megjelennek, a tárgyak élesebbek, a játékmenet sima: a lenyűgöző látvány komoly versenyelőnyt biztosít.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image PBTAWARD12

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  6. Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  7. A kijelző színei: 10 bit csak QHD-vel, 120 Hz mellett érhető el

  8. DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  9. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  10. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  11. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  13. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort

  14. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  15. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást

  16. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.