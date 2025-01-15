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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorFull HD játékhoz tervezett monitor

27M2N3200S/01

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
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Ez a monitor lehetővé teszi, hogy 180 Hz-es frekvencián, tökéletes pontossággal és sebességgel játsszon. Az éles HDR minőségű képeket és garantált Full HD felbontást kínáló monitor kiváló, mindenre kiterjedő játékélményt nyújt.
Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

180 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

180 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a kijelző másodpercenként 180-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 180 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Fast IPS-panel: A gyors és kristálytiszta játékélményért

Fast IPS-panel: A gyors és kristálytiszta játékélményért

Ez a funkció az akciódús játékhoz készült. Nemcsak gyakorlatilag elmosódottságmentes játékélményt nyújt, de nagy képfrekvenciákkal is jól használható a legjobb és legélesebb képminőség biztosítására.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Előnyök

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Hátrányok

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  2. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  5. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  6. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  7. Adobe RGB és DCI-P lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  8. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

  9. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.