2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27M2N3200S/01
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a kijelző másodpercenként 180-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 180 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
Ez a funkció az akciódús játékhoz készült. Nemcsak gyakorlatilag elmosódottságmentes játékélményt nyújt, de nagy képfrekvenciákkal is jól használható a legjobb és legélesebb képminőség biztosítására.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Előnyök
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Hátrányok
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB és DCI-P lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.