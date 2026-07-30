144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.