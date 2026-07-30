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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming monitorQuad HD játékhoz tervezett monitor

27M2N3500NF/00

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Ez a 27"-es IPS Evnia monitor éles képet biztosít a játékokhoz. A 144 Hz-es frissítési sebesség és a 0,5 ms-os Smart MBR révén tiszta látványra és kiváló minőségű, teljes körű játékélményre számíthat.
Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  4. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat

  5. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja

  6. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: a monitor háza 85%-ban újrahasznosított műanyagból készül.

  7. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  8. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.