2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.
A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
Értékelések
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja
Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: a monitor háza 85%-ban újrahasznosított műanyagból készül.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.