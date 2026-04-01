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  • Energy Label Europe F
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Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD játékhoz tervezett monitor

27M2N3501PA/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

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Ez a 27"-es Fast IPS monitor éles képet biztosít a játékokhoz. A túlhúzható 260 Hz-es frissítési sebesség és a 0,3 ms-os Smart MBR révén tiszta látványra és kiváló minőségű, teljes körű játékélményre számíthat.
Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Ultragyors, 260 Hz-es frissítési sebesség a gyakorlatilag késleltetésmentes játékélményért

Ultragyors, 260 Hz-es frissítési sebesség a gyakorlatilag késleltetésmentes játékélményért

A legintenzívebb, akcióközpontú játékfolyamat közben a Philips Evnia túlhajtható 260 Hz-es frissítési sebességet kínál, ami rendkívül egyenletes, akadozásmentes játékot tesz lehetővé. Különösen a gyors tempójú játékok, például az FPS és a versenyjátékok esetében kiváló mozgást és tiszta képet biztosít. A játék még magával ragadóbb és élethűbb lesz.

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti késési időt az eszköz és a monitor között

A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.

0,3 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,3 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,3 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips kijelző hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.

  2. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  5. Kijelző színei: DP esetén, 200 Hz és QHD felbontás mellett 10 bit érhető el

  6. A Túlhajtás funkció növeli a natív frissítési sebességet, azonban ezzel együtt jár némi kockázat is. Ha újraindítás után a képernyő rendellenesen jelenik meg, kapcsolja ki a monitor OSD menüjében található Túlhajtás beállítást.

  7. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat

  8. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja

  9. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai és a fejhallgató-tartó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

  10. A Stark Shadow Boost nem aktiválható, amíg az alacsony bemeneti késleltetés engedélyezve van.

  11. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  12. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.