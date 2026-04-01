2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
A legintenzívebb, akcióközpontú játékfolyamat közben a Philips Evnia túlhajtható 260 Hz-es frissítési sebességet kínál, ami rendkívül egyenletes, akadozásmentes játékot tesz lehetővé. Különösen a gyors tempójú játékok, például az FPS és a versenyjátékok esetében kiváló mozgást és tiszta képet biztosít. A játék még magával ragadóbb és élethűbb lesz.
A bemeneti késleltetés az az időtartam, ami egy csatlakoztatott eszközzel történő műveletvégzés és az eredmény képernyőn való megjelenése között eltelik. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti a késési időt az eszközről történő parancsbevitel és az eredmény monitoron való megjelenése között. Ez nagy mértékben javítja a hatékonyságot a gyors mozdulatokat igénylő videojátékoknál, ami különösen fontos a gyors tempójú, verseny jellegű játékok esetén.
A 0,3 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips kijelző hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
A maximális felbontás csak DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
Kijelző színei: DP esetén, 200 Hz és QHD felbontás mellett 10 bit érhető el
A Túlhajtás funkció növeli a natív frissítési sebességet, azonban ezzel együtt jár némi kockázat is. Ha újraindítás után a képernyő rendellenesen jelenik meg, kapcsolja ki a monitor OSD menüjében található Túlhajtás beállítást.
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja
Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai és a fejhallgató-tartó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
A Stark Shadow Boost nem aktiválható, amíg az alacsony bemeneti késleltetés engedélyezve van.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.