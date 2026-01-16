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Evnia Fast IPS Gaming monitorKETTŐS ÜZEMMÓDÚ, játékhoz tervezett monitor

27M2N3800A/00

4
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
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Az Evnia monitor Kettős üzemmódjával új szintre emelheti a játékélményt. A páratlan sokoldalúság és teljesítmény érdekében egyszerűen válthat a 160 Hz-es 3840 x 2160-as és a 320 Hz-es 1920 x 1080-as beállítás között.
Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kettős üzemmód: Az Ön játékához illő rugalmasság

Kettős üzemmód: Az Ön játékához illő rugalmasság

A Kettős üzemmóddal mindkét rendszerből a legjobbat hozhatja ki. Zökkenőmentesen válthat a lenyűgöző tisztaságot biztosító 160 Hz-es 3840 x 2160-as és a rendkívül egyenletes játékélményt nyújtó 320 Hz-es 1920 x 1080-as beállítás között. Akár lélegzetelállító látványra, akár nagy sebességű akcióra vágyik, ez a monitor pillanatok alatt alkalmazkodik igényeihez.

320 Hz-es frissítési sebesség a rendkívül folyamatos, élénk képekért

320 Hz-es frissítési sebesség a rendkívül folyamatos, élénk képekért

Érezzen rá az intenzív, versengő játékok ízére a Philips Evnia monitor segítségével. A rendkívül egyenletes, késleltetés nélküli látványra vágyó játékosok számára tervezett monitor 320 Hz-es frissítési sebességet biztosít – így jelentősen gyorsabb, mint a normál kijelzők. Búcsút mondhat a frusztráló képkockakiesésnek, amely következtében az ellenség kiszámíthatatlanul ugrál a képernyőn. Ezen a nagy teljesítményű kijelzőn minden kritikus mozdulat rendkívül egyenletesen jelenik meg, biztosítva a pontosságot és áttekinthetőséget, így mindig a versenytársak előtt maradhat, és magabiztosan veheti fel a harcot.

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Előnyök

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. Adobe RGB és DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  3. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  6. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  7. Ne feledje, hogy az alacsony bemeneti késleltetés funkció tartósan engedélyezve van, és nem kapcsolható ki.

  8. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai és a fejhallgató-tartó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

  9. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort.

  10. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  11. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást.

  12. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  13. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.