2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Készüljön fel az akár 360 Hz-es játékra a hozzá tartozó képmeghatározással, amely lenyűgöző élményt hagy maga után. Valósítsa meg a célkitűzéseket és találja el a célpontokat nagyobb gyorsasággal és emellett lenyűgözően tiszta képminőséggel: A játékok tisztán és élesen jelennek meg, miközben Ön végigszáguld a szinteken és a színtereken.
Védje meg QD-OLED kijelzője valódi színeit az idővel jelentkező kifakulástól. A kijelző élettartamának növelése érdekében ez a monitor beépített grafén védőréteggel rendelkezik, amely hűvösen tartja a kijelzőt. A grafén egyenletesen eloszlatja a képernyő által kibocsátott kék fény által termelt hőt, és hatékonyabban hűl, mint a grafit, így megőrzi a kijelző integritását. Ezt azt jelenti, hogy a játékosok biztosak lehetnek abban, hogy a színek pixelpontosak maradnak a játékban.
Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Előnyök
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Hátrányok
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével. A mérési minta 1 vízszintes vonal.
DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér és Adobe RGB színtér a CIE1976 szabvány alapján.
Aktív pixelek száma: 2560 (H) x 1440 (V). Összes pixel száma: 2576 (H) x 1456 (V); további pixelek mindkét oldalon, a pixeleltolásra fenntartott hely.
A kijelző által a 415–455 nm-es, illetve a 400–500 nm-es tartományban kibocsátott fény arányának 50%-nál kisebbnek kell lennie.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: az alapkészülék 35%-ban újrahasznosított műanyagból készül.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
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NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort
Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/
Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást