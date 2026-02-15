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Összes sorozat

  • Evnia Gaming Monitor Játékhoz tervezett QD OLED monitor
    Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Evnia Gaming Monitor Játékhoz tervezett QD OLED monitor
    Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción
  • Játék, amely túlmutat az innováción

Evnia Gaming MonitorJátékhoz tervezett QD OLED monitor

27M2N8500/01

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Játék, amely túlmutat az innováción
Ezt a monitort nagy sebességű játékra alkották meg. 360 Hz-es frissítési sebességgel, QD OLED panellel és DisplayHDR TrueBlack 400 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagyis a hihetetlen sebesség prémium képminőséggel párosul.
Összes előny megtekintése

Játék, amely túlmutat az innováción

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

360 Hz-es frissítési sebesség: A rendkívül gyors és kristálytiszta játékélményért

360 Hz-es frissítési sebesség: A rendkívül gyors és kristálytiszta játékélményért

Készüljön fel az akár 360 Hz-es játékra a hozzá tartozó képmeghatározással, amely lenyűgöző élményt hagy maga után. Valósítsa meg a célkitűzéseket és találja el a célpontokat nagyobb gyorsasággal és emellett lenyűgözően tiszta képminőséggel: A játékok tisztán és élesen jelennek meg, miközben Ön végigszáguld a szinteken és a színtereken.

Védelmet nyújt és hűt a tartós színtisztaság érdekében

Védelmet nyújt és hűt a tartós színtisztaság érdekében

Védje meg QD-OLED kijelzője valódi színeit az idővel jelentkező kifakulástól. A kijelző élettartamának növelése érdekében ez a monitor beépített grafén védőréteggel rendelkezik, amely hűvösen tartja a kijelzőt. A grafén egyenletesen eloszlatja a képernyő által kibocsátott kék fény által termelt hőt, és hatékonyabban hűl, mint a grafit, így megőrzi a kijelző integritását. Ezt azt jelenti, hogy a játékosok biztosak lehetnek abban, hogy a színek pixelpontosak maradnak a játékban.

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők kristálytiszta, Quad HD 2560x1440 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpontsűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Előnyök

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Hátrányok

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével. A mérési minta 1 vízszintes vonal.

  2. DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvány alapján, sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér és Adobe RGB színtér a CIE1976 szabvány alapján.

  3. Aktív pixelek száma: 2560 (H) x 1440 (V). Összes pixel száma: 2576 (H) x 1456 (V); további pixelek mindkét oldalon, a pixeleltolásra fenntartott hely.

  4. A kijelző által a 415–455 nm-es, illetve a 400–500 nm-es tartományban kibocsátott fény arányának 50%-nál kisebbnek kell lennie.

  5. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  6. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: az alapkészülék 35%-ban újrahasznosított műanyagból készül.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.

  8. A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  10. NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort

  11. Ügyeljen rá, hogy NVIDIA® G-SYNC® illesztőprogramot a legújabb verzióra frissítse, további információért lásd az NVIDIA weboldalát: https://www.nvidia.com/

  12. Győződjön meg róla, hogy grafikus kártyája támogatja az NVIDIA® G-SYNC® megoldást