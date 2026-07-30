Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők Crystalclear, Quad HD 2560x1440 vagy 2560x1080 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források – pl. USB-C, Displayport, HDMI – által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják az Crystalclear kristálytiszta megjelenítést.