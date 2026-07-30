2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
326P1H/01
P-sorozatú
32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)
2560 x 1440 (QHD)
A Philips kijelző tápellátást biztosító beépített, C-típusú USB-dokkolóegységgel rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis* laptopját. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Könnyítse meg életét a perifériák – például a billentyűzet, egér és RJ-45 Ethernet kábel – monitorhoz való csatlakoztatásával. Nagyfelbontású videókat nézhet, és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti notebookját.
Ezek a Philips képernyők Crystalclear, Quad HD 2560x1440 vagy 2560x1080 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források – pl. USB-C, Displayport, HDMI – által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják az Crystalclear kristálytiszta megjelenítést.
Díjak
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás USB-C, DP, illetve HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
A DisplayPort kimenet csak a DP- és az USB-C-bemenet esetén működik.
A Mac OS nem támogatja a DP-OUT MST bővítményfunkciót.
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.