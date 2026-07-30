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  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Energy Label Europe F
    Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
  • Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta nézetben
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BrillianceLCD monitor USB-C dokkolóval

326P1H/01

1 díj

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A Philips USB-C dokkolóval rendelkező képernyő átfogó megoldást kínál. QHD-megtekintés és akár 90 W-os laptoptöltés – egyszerre, egyetlen USB-C kábellel. A Windows Hello szolgáltatást használó előugró webkamera és a több eszköz összefűzésének lehetősége biztosítja a teljesítményt és a kényelmet.
Összes előny megtekintése

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  • P-sorozatú

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Az USB-C lehetővé teszi a laptop közvetlenül a monitorról való töltését

Az USB-C lehetővé teszi a laptop közvetlenül a monitorról való töltését

A Philips kijelző tápellátást biztosító beépített, C-típusú USB-dokkolóegységgel rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis* laptopját. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Könnyítse meg életét a perifériák – például a billentyűzet, egér és RJ-45 Ethernet kábel – monitorhoz való csatlakoztatásával. Nagyfelbontású videókat nézhet, és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti notebookját.

A beépített RJ-45 Ethernet adatbiztonságot nyújt

A beépített RJ-45 Ethernet adatbiztonságot nyújt

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Kristálytiszta képek, Quad HD 2560 x 1440 képponttal

Ezek a Philips képernyők Crystalclear, Quad HD 2560x1440 vagy 2560x1080 képpont felbontású képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, nagy sávszélességű források – pl. USB-C, Displayport, HDMI – által vezérelt új kijelzők életet adnak képeinek és grafikáinak. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják az Crystalclear kristálytiszta megjelenítést.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-7185186

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás USB-C, DP, illetve HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  7. Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

  8. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  9. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  10. A DisplayPort kimenet csak a DP- és az USB-C-bemenet esetén működik.

  11. A Mac OS nem támogatja a DP-OUT MST bővítményfunkciót.

  12. Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

  13. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  14. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.