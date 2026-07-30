Beépített USB-C dokkolóegység

A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.