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Összes sorozat

  • Brilliance LCD monitor USB-C dokkolóval
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  • Brilliance LCD monitor USB-C dokkolóval
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Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor USB-C dokkolóval

328P6VUBREB/00

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Az USB-C dokkolóval rendelkező Philips Brilliance monitorral csökken a kábelek mennyisége. Élénk, éles 4K UHD képeket tekinthet meg, biztonságosan csatlakozhat a belső hálózathoz, feltöltheti notebookját – és mindezt egyszerre, egyetlen USB-C kábellel.
Összes előny megtekintése

USB-C dokkolós monitorral

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  • P-sorozatú

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Beépített USB-C dokkolóegység

Beépített USB-C dokkolóegység

A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

A Philips kijelző tápellátást biztosító C-típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles csatlakozást tesz lehetővé. Nagyfelbontású videókat nézhet és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti a kompatibilis eszközét.

A kompatibilis notebookok tápellátását és töltését végezheti a monitor segítségével

A monitor az USB Power Delivery szabványnak megfelelő USB-C csatlakozóval rendelkezik. Okos és rugalmas energiagazdálkodással tápellátást és töltést biztosíthat kompatibilis* notebookjának közvetlenül a monitorról, egyetlen USB-C kábellel.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  2. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  3. Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. Fényerő (tipikus): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  7. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  8. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  9. Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  10. Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

  11. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  12. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.