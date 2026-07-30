2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
328P6VUBREB/00
P-sorozatú
32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)
3840 x 2160 (4K UHD)
A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.
A Philips kijelző tápellátást biztosító C-típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles csatlakozást tesz lehetővé. Nagyfelbontású videókat nézhet és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti a kompatibilis eszközét.
A monitor az USB Power Delivery szabványnak megfelelő USB-C csatlakozóval rendelkezik. Okos és rugalmas energiagazdálkodással tápellátást és töltést biztosíthat kompatibilis* notebookjának közvetlenül a monitorról, egyetlen USB-C kábellel.
Értékelések
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Fényerő (tipikus): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.