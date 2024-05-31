2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Végezze feladatait könnyedén kristálytiszta panorámanézetben
A DisplayHDR 400 szabványnak megfelelő Philips Brilliance ívelt WQHD kijelző kristálytiszta, jól kivehető képeket biztosít. Az USB-C-csatlakozás és a Windows Hello szolgáltatást használó biztonságos előugró webkamera növeli a hatékonyságot.
P-sorozatú
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.
A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Használat dátuma 2024-04-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Használat dátuma 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Előnyök
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Hátrányok
Brak :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Használat dátuma 2021-03-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Használat dátuma 2021-03-28
StašaR
09/05/2021
Slovenija
Odličen monitor za delo od doma
Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.
Előnyök
odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera
Hátrányok
zaenkrat nič
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Használat dátuma 2021-04-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Használat dátuma 2021-04-09
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás USB-C, DP, illetve HDMI-bemenet esetén is működik.
Ha USB-C-hez csatlakozik, és a számítógépe nem támogatja a HBR3 szabványt, állítsa át az USB-hub beállítását USB 2.0-ra, így a támogatott felbontás 3440 x 1440 lesz, 100 Hz mellett.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
DisplayPort 1.4 HDR-hez
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
A támogatott külső kijelzők maximális száma: 1 db USB-C használatával, 2 db DP használatával
A külső monitor maximális felbontása a sávszélesség által jelentett korlátozástól függ.
Ha a monitor USB-C-vel csatlakozik, és a számítógép támogatja a HBR3-at: az elsődleges monitoron az MST (többszörös adatfolyam-átvitel) funkció a maximális 3440x1440-as (60 Hz mellett) felbontással érhető el, a másodlagos monitoron 1920x1080-as (60 Hz mellett) felbontással. Ha szükséges, állítsa az elsődleges monitor USB-beállítását a képernyőmenüben USB 2.0-ra az MST funkció eléréséhez.
Az MST funkció DisplayPorton keresztül történő használatához mind az elsődleges, mind a másodlagos monitoron be kell állítani DP-kimenet kiterjesztett üzemmódját a képernyőmenüben, és az elsődleges és a másodlagos monitor maximális felbontása is csak 3440 x 1440 lehet 60 Hz mellett.
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
A termékhez mellékelt kábel(ek) típusa, mennyisége és műszaki adatai az ország- vagy régióspecifikus követelményeknek megfelelően változhatnak.