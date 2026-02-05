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Monitor Ívelt UltraWide LCD monitor USB-C dokkolóval

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MonitorÍvelt UltraWide LCD monitor USB-C dokkolóval

346P1CRH/00

Monitor Ívelt UltraWide LCD monitor USB-C dokkolóval

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Szoftver és meghajtók

Smart Control szoftver

  • verzió: V7.0.0
  • ZIP fájl, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Illesztőprogramok, Windows 8

  • verzió: V2.0
  • ZIP fájl, 1.2 MB
  • 17 November 2025

Útmutatók és dokumentumok

TCO tanúsítványra vonatkozó megjegyzés - English (US)

  • PDF fájl, 86.9 kB
  • 14 June 2023

Rövid üzembe helyezési útmutató - English (US)

  • PDF fájl, 1.4 MB
  • 15 June 2023

Garancia és szerviz

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